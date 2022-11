Lavoro: Lollobrigida, flessibilità e rispetto delle regole su voucher

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui voucher “si è lavorato con una risposta di flessibilità, con attenzione al rispetto delle regole che verranno normate in relazione all’applicazione di questo meccanismo, prendendo atto di una questione: nel mondo dell’agricoltura persone servono al lavoro? Noi in Italia diciamo che non ci sono posti di lavoro, paghiamo tante persone in grado di lavorare ma il mondo dell'agricoltura chiede centinaia di migliaia di persone che mancano e che non sanno come trovare". Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, a “Porta a porta” su Rai1. “Stessa cosa – ha proseguito – vale per il turismo: una grande azienda che deve installare le fibre sul nostro territorio ha chiesto cinquemila operai da utilizzare, pagati professionalmente, e li volevano trovare fuori dai nostro confini”. “Perché non occupare chi percepisce il reddito di cittadinanza? Perché esistono ancora credenze per cui un determinato lavoro un immigrato lo può fare e un italiano no. Questo significa che noi importiamo schiavi e questo meccanismo per me non è accettabile”, ha aggiunto il ministro. (Rin)