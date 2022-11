Argentina: deposte nella Plaza de Mayo le ceneri di Hebe de Bonafini (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La loro azione finì presto nel mirino del regime, con sequestri e persecuzioni, ma non fu interrotta. Al contrario, iniziarono a far sentire la loro voce anche oltre confine, grazie anche a interviste ottenute durante i mondiali di calcio del 1978. Il fazzoletto bianco e la marcia del giovedì sarebbero diventate, anche oltre la fine del regime nel 1983, simboli della difesa dei diritti umani e della resistenza ai poteri autoritari. Le marce non si sono mai interrotte, quella di giovedì 17 novembre è stata la numero 2.317, dapprima per chiedere che i responsabili della dittatura civico-militare rispondessero dei loro reati, quindi come occasione per commenti sull'attualità politica. Per dare continuità alla lotta per la memoria o il recupero dei loro figli, le Madri si costituirono in Associazione, dando vita a un'istanza che sarebbe diventata centrale nel dibattito culturale argentino: una radio, un programma di televisione, un caffè letterario, un piano di edilizia sociale e un asilo. (Abu)