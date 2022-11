Legge bilancio: Giorgetti, economia in flessione a fine anno, crescita moderata nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia italiana potrà subire una lieve flessione a cavallo di fine anno, ma è prevista crescere ad un ritmo moderato (0,6 per cento per il Pil reale) anche nel 2023, per poi accelerare nel 2024, con un tasso di crescita prossimo al 2 per cento. Lo scrive il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nell'introduzione al testo della manovra economica consegnato al Parlamento e alla Commissione Ue. “È inutile dire che stiamo attraversando una fase di severa difficoltà a livello economico e sociale e di grande incertezza riguardo al contesto geopolitico. L’impennata del costo dell’energia minaccia la sopravvivenza delle nostre imprese, non solo nelle industrie a elevata intensità energetica, ma anche nei servizi”, ha scritto Giorgetti. (Rin)