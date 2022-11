Legge bilancio: Giorgetti, continuare e rafforzare aiuti a imprese e famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le famiglie sono duramente colpite dal forte rialzo dell’inflazione mentre le retribuzioni crescono ad un ritmo assai moderato: si impone, pertanto, una continuazione e un rafforzamento degli aiuti a imprese e famiglie, rendendoli ancor più mirati, incisivi e differenziati. Lo scrive il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nell'introduzione al testo della manovra economica consegnato al Parlamento e alla Commissione Ue. Ciò, scrive il ministro, “affinché le risorse di bilancio siano spese in modo oculato e, al contempo, non si creino situazioni di forte svantaggio competitivo a danno delle imprese italiane e non si aggravino la povertà e il disagio sociale”. (Rin)