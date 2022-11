Migranti: Soumahoro, non rifarei video in lacrime, segno di debolezza umana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “All’inizio non riuscivo a capire cosa stava accadendo, era come trovarsi su un ring e sentire piovere pugni”. Lo ha dichiarato Aboubakar Soumahoro, ospite di “Piazza pulita”, su La7, in merito alle polemiche che lo hanno coinvolto negli ultimi giorni. “Vorrei chiedere scusa a tutte le persone che mi conoscono per le lacrime di quel video”, ha proseguito. “Non rifarei il video, è stato un segno di debolezza umana”, ha aggiunto. (Rin)