Omicidi Prati: la cronologia della mattanza, come De Pau ha ucciso tre donne in 90 minuti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Comincia alle 9:58 la mattanza delle donne nel quartiere Prati a Roma. E’ questa l’ora in cui Giandavide De Pau, piumino azzurro, pantaloni e felpa neri, scarpe da ginnastica e scalda orecchie, oltre a mascherina e occhiali da sole, parcheggia la Toyota Iq color melanzana in via Riboty ed entra nel palazzo dove si prostituiscono Lia e Sara, le due cinesi che rispondevano ai veri nomi di Li yan Rong di 55 anni, Yang yun Xia di 45 anni. Aveva avvisato la 55enne del suo arrivo appena 20 minuti prima. Agli investigatori De Pau poi dirà di essere stato in via Riboty dalle due prostitute cinesi, dove aveva perso conoscenza per via di un mix farmaci, cocaina e vino, riprendendosi in tempo per vedere le donne accoltellate da un uomo che gli puntava una pistola con silenziatore. Avrebbe addirittura tentato di aiutare le ragazze ma poi sarebbe scappato per chiedere aiuto in strada. Ha inoltre detto di non essersi recato in via Durazzo né di aver avuto contatto con Castano.Il suo telefonino, però, con video e audio racconta una verità diversa e raccapricciante. Gli investigatori hanno estrapolato due filmati, il primo registrato alle 10:23, di 14 minuti e 33 secondi, il secondo alle 10:38 di 44 secondi. Il telefonino messo in modalità registrazione video e audio, veniva preso e poggiato, intervallando immagini di sesso violento agli audio finali di urla di dolore e rantoli di morte provocati dalle coltellate. Durante quelle fasi si sente l’uomo pretendere dalle donne di non ricevere nessun altro cliente; offre droga e chiede spasmodicamente bevande alcoliche. Quel telefonino è rimasto nella stanza dove Lia, la 55enne, è morta quasi subito, mentre l'amica si trascinava sul pianerottolo dove poi è stata trovata esanime. Lia aveva avuto poco prima la possibilità di fuggire da quella vita. Uno dei suoi clienti, ascoltato dalla polizia, ha raccontato di essere stato molto affezionato alla donna e di averle proposto di cambiare vita; di andare a vivere con lui. La donna gli aveva risposto che doveva continuare a lavorare per mantenere i suoi due figli in Cina. (segue) (Rer)