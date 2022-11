Omicidi Prati: la cronologia della mattanza, come De Pau ha ucciso tre donne in 90 minuti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle 10:41 De Pau è uscito da quell’appartamento. Gli investigatori hanno ricostruito attraverso le immagini di telecamere di supermercati e altre attività, il percorso che lo ha portato in via Durazzo dove è arrivato con la sua auto alle 11:21. Tra il suo telefonino e quello di Castano non risultano telefonate recenti ma soltanto risalenti a ottobre. Probabilmente la prostituta deve averlo accettato comunque come cliente ma alle 11:39, quando una telecamera immortala l’uomo uscire da quell’appartamento appena 15 minuti dopo esservi entrato, anche la 65enne era morta uccisa a coltellate. Da quel momento De Pau ha smesso di uccidere prostitute e ha cominciato a chiedere aiuto ad alcune di loro per fuggire dalla giustizia. Nella notte del 18 novembre ha mandato una donna conosciuta in un night a casa della sorella per chiedere soldi e documenti. Per poi essere arrestato il giorno dopo. (Rer)