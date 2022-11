Ucraina: Zelensky, non ci piegheremo a strategia di Mosca nel lasciare al buio il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova strategia della Russia per distruggere quella le infrastrutture dell'Ucraina e "immergerle nell'oscurità" non indebolirà la determinazione del Paese nel liberare tutta "la terra occupata". Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in una intervista al quotidiano britannico "The Financial Times". Descrivendo il conflitto come una “guerra di forza e resilienza", il capo di Stato ha assicurato che il suo popolo "non si farà mettere in ginocchio" dalla strategia di Mosca. "Dobbiamo riconquistare tutti i territori, perché credo che quando non vi è diplomazia la via è quella del campo di battaglia. Quando non si riesce a riconquistare i territori, la guerra sarà semplicemente congelata, è solo questione di tempo prima che riprenda", ha sottolineato Zelensky. Rispetto ai raid aerei russi contro le centrali elettriche del Paese, il leader ucraino ha evidenziato come questo "genere di incidenti" non succedeva da "forse 80 o 90 anni", ovvero portando un Paese sul continente europeo a rimanere senza luce e corrente elettrica. "Questa è una guerra di resilienza, di forza, di chi si dimostrerà più forte", ha ribadito Zelensky. (segue) (Rel)