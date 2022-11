Ucraina: Zelensky, non ci piegheremo a strategia di Mosca nel lasciare al buio il Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Respingendo i timori dei Paesi occidentali di un'escalation, il presidente dell'Ucraina ha insistito sul fatto che non ci sarà una soluzione duratura alla guerra a meno che la Russia "non si ritiri da tutto i territori che sta occupando". Inoltre il capo di Stato ucraino ha ribadito la posizione di Kiev rispetto alla questione della Crimea. "Capisco che tutti siano confusi dalla situazione e da che cosa succederà alla Crimea, se qualcuno è pronto ad offrirci un modo di far cessare l'occupazione della Crimea con mezzi non militari, siamo a favore", ha aggiunto. "Se la soluzione non prevede la fine dell'occupazione e la Crimea rimane parte della Federazione russa, nessuno dovrebbe perderci del tempo, sarebbe una perdita di tempo", ha concluso. (Rel)