Campidoglio: Rocca di Fd'I nuovo presidente commissione Trasparenza, subentra a De Priamo

21 luglio 2021

- Federico Rocca, consigliere capitolino di Fratelli d'Italia, è stato eletto nuovo presidente della commissione Trasparenza, subentrando ad Andrea De Priamo, eletto in Parlamento. "Sono stato eletto all'unanimità dalla conferenza dei Capigruppo dell'Assemblea capitolina presidente della Commissioni Trasparenza, Controllo e Garanzia di Roma Capitale. Ringrazio innanzitutto i miei colleghi del gruppo capitolino di Fratelli d'Italia" e i partiti tutti "per la loro fiducia. Onorerò questo impegno con la determinazione e l'impegno di sempre cercando di dare il mio contributo per rendere Roma una città migliore", scrive Rocca su Facebook. (Rer)