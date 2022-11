Pnrr: Prandini (Coldiretti), mettere amministratori pubblici in condizione di sfruttare risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È di fondamentale importanza mettere gli amministratori pubblici nella condizione di poter dare il via di tutto ciò che si può realizzare con le risorse del Pnrr. Lo ha detto il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, a “Porta a porta” su Rai1. “Se non si arriva a un semplificazione delle norme e, soprattutto, a una derubricazione di alcuni reati che possono riguardare gli amministratori pubblici rischiamo di non riuscire a utilizzare tutte le risorse a disposizione”, ha detto Prandini.(Rin)