Agroalimentare: Lollobrigida, sovranità alimentare vuol dire difendere diritti di un popolo

- Abbiamo scelto il nome ministero della Sovranità alimentare perché volevamo difendere il diritto di un popolo, organizzare il suo sistema produttivo e consentire ai cittadini di scegliere cosa mangiare. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, a “Porta a porta” su Rai1. “Ci troviamo in una crisi che non pensavamo di dover sopportare e mancano aggiornamenti di materie prime: il grano duro, i fertilizzanti per garantire una filiera”, ha detto Lollobrigida, ricordando che si tratta di carenze dovute alla guerra in Ucraina. L’obiettivo è “intervenire in maniera puntuale dove ti accorgi che hai una mancanza”, ha detto il ministro. “Dobbiamo diminuire gli agrofarmaci e sostituirli”, ha aggiunto, spiegando che per questo serve “innovazione”. “Dobbiamo pensare all’Italia che verrà e prepararla, questo governo ha ambizione di durare e quindi vuole pianificare dei risultati”, ha spiegato il ministro. (Rin)