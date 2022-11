Agroalimentare: Prandini (Coldiretti), partire da pianificazione per ridurre importazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per ridurre le importazioni di certi beni alimentari bisogna pianificare partendo dai bisogni delle imprese. Lo ha detto il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, a “Porta a porta” su Rai1. “Il tema è la redditualità del lavoro svolto dagli imprenditori: abbiamo perso il 30 per cento della nostra capacità produttiva perché nelle nostre aree interne non conveniva più coltivare”, ha detto Prandini. “Investire in innovazione ci rimetterà in condizione di difendere la biodiversità e aumentare la capacità produttiva. Non saremo autosufficienti in tutte le filiere, in parte dovremo ancora importare, ma dovremo puntare produrre di più internamente”, ha aggiunto. (Rin)