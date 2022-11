Brasile: ricorso contro le presidenziali, la procura indaga su uso improprio di denaro pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura federale del Brasile ha chiesto alla Corte dei conti (Tcu) di indagare il Partito liberale (Pl), del presidente Jair Bolsonaro, per verificare l'eventuale l'utilizzo improprio di denaro pubblico per finanziare il ricorso presentato dal Pl per annullare l'esito delle elezioni del 30 ottobre. Il ricorso, basato sulla presunta irregolarità di parte delle urne elettroniche è stato respinto dal presidente del Tribunale supremo elettorale (Tse), Alexander de Moraes, che ha anche condannando i promotori a una multa di quasi 4,2 milioni di euro. Per il giudice l'iniziativa è stata condotta "in mala fede", perché non supportata da nessuna prove o indizio di frode. (segue) (Brb)