Brasile: ricorso contro le presidenziali, la procura indaga su uso improprio di denaro pubblico (2)

- Su questa stessa linea si muove l'azione del sostituto procuratore della Repubblica, Lucas Rocha Furtado, presso la Corte dei conti. Per il magistrato infatti l'aver utilizzato denaro del partito, e quindi pubblico, per finanziare il ricorso rappresenterebbe un illecito. Per questo motivo chiede alla Tcu di quantificare il danno all'erario arrecato dal ricorso. "È ripugnante che un'azione di questo tipo venga anche solo presentata in un Paese dove prevale la democrazia. Le elezioni sono state decise dal popolo, e ogni tentativo sovversivo come quello narrato è fuori luogo", ha scritto il magistrato. (segue) (Brb)