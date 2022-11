Brasile: ricorso contro le presidenziali, la procura indaga su uso improprio di denaro pubblico (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Tse, si legge in una nota, ha segnalato che "non c'è nessuna ragione perché la presunta frode o malfunzionamento delle urne elettroniche fosse riferita alla sola votazione del presidente della Repubblica". Una circostanza che non permette "in modo assoluto" di poter accogliere la denuncia e che, al contrario, certifica la "totale mala fede" dei proponenti: la loro azione è "palesemente" condotta "per attaccare lo Stato di diritto", e redatta in modo "incoerente, con lo scopo di incentivare movimenti criminali e anti-democratici", ha detto de Moraes rimandando alle "gravi minacce e violenze" portate avanti nei giorni successivi al voto, con il blocco di diverse autostrade in tutto il Brasile. (segue) (Brb)