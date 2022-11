Agroalimentare: Prandini (Coldiretti), molto vicini ad autosufficienza produttiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto vicini all’autosufficienza produttiva: l'Europa produce l’85 per cento del proprio fabbisogno complessivo. Lo ha detto il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, a “Porta a porta” su Rai1. “L’Italia dipende molto dalle filiere, nel settore vitivinicolo siamo assolutamente autosufficienti, nel settore ortofrutticolo altrettanto, nel settore cerealicolo no”, ha detto Prandini, mentre per la “carne siamo intorno al 54 per cento, quella avicola 100 per cento”, mentre in quello della carne rossa “siamo fortemente deficitari”. “Il tema è dare continuità e non vivere di sbalzi di carattere economico che devastano le nostre imprese”, ha detto Prandini. "Con l'intuizione del ministero della Sovranità alimentare - che non è sovranismo o autarchia - noi vogliamo lavorare con tutta la filiera, con l'industria, la grande distribuzione", ha detto. (Rin)