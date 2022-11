Agroalimentare: Lollobrigida, in ritardo su approvvigionamento idrico, serve programmazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è in ritardo sul tema dell’approvvigionamento idrico. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, a “Porta a porta” su Rai1. “E’ mancata la programmazione”, ha detto, spiegando di voler creare un “cabina di regia” per “delle norme che semplificano”. “A volte non servono nemmeno i soldi ma solo stabilire chi lo fa e come”, ha spiegato Lollobrigida. “Avevamo un sistema di invasi che andava bene e anche lì siamo riusciti a intervenire con norme che impediscono all’agricoltore di tenere pultii i bacini in alta quota”, ha detto Lollobrigida. “Dobbiamo lavorare sui bacini anche per quanto riguarda l’approvvigionamento energetico, con pannelli solari che evitano l’evaporazione dell’acqua, e poi sulle dighe, che sono in condizioni pietose”, ha detto il ministro. (Rin)