Usa: sparatoria a Colorado Springs, Biden telefona ai proprietari del Club Q

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha telefonato ai proprietari del Club Q, il locale Lgbtq dove, nella notte tra sabato e domenica scorsi, il 22enne Anderson Lee Aldrich ha sparato sulla folla, uccidendo cinque persone e ferendone più di 25. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota. Biden ha fatto le sue condoglianze per l’accaduto, ribadendo il suo impegno a combattere la violenza armata nel Paese. (Was)