Pnrr: Lollobrigida, si sta dimostrando debole sulla programmazione

- Il Pnrr si sta dimostrando debole sulla programmazione. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, a “Porta a porta” su Rai1. “Lo dicono i sindaci e le forze politiche che lo negavano in campagna elettorale”, per questo “chiederemo una riprogrammazione”, ha detto il ministro. “Poi ci sono i fondi europei che non sono stati spesi”, ha proseguito, specificando che “non bisogna sprecare le risorse”.(Rin)