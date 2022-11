Omicidio Prati: due delle tre vittime erano irregolari sul territorio italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quando accertato dalla polizia due delle tre donne uccise il 17 novembre nel quartiere Prati a Roma erano irregolari sul territorio italiano. Secondo le verifiche effettuate, Marta Castano Torres, la donna colombiana uccisa nell’appartamento di via Durazzo e Yang yun Xia, la 45enne cinese uccisa nell’appartamento di via Riboty erano irregolari sul territorio italiano. L’atra donna cinese, la 55enne Li yan Rong era invece regolare. Per i tre omicidi è stato arrestato il 51enne Giandavide De Pau.(Rer)