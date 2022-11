Legge bilancio: Lollobrigida, ristrettezza oggettiva di risorse in questa manovra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo aveva una ristrettezza oggettiva di risorse sulla manovra. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, a “Porta a porta” su Rai1. “Ma aprire un capitolo per dire: cominciamo a ragionare su quel che serve e intervenire, il governo non farà mancare le risorse”, ha detto Lollobrigida. “Poi ci sono una serie di criticità sulle quali agisci mettendo un fondo iniziale e se poi la criticità è più elevata agisci con risorse maggiori in fase di riequilibrio”, ha detto. (Rin)