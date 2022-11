Energia: Brasile e Argentina rinnovano memorandum su interscambio elettrico e del gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina e Brasile hanno sottoscritto oggi l'aggiornamento di un memorandum per l'interscambio bilaterale di energia fino al 2025. L'accordo, si legge in una nota, è stato firmato da parte argentina dalla sottosegretaria per l'Energia, Flavia Royon, e da parte brasiliana dal ministro delle Miniere e dell'Energia, Hailton Madureira de Almeida. Grazie all'aggiornamento del memorandum, prosegue la nota, i due Paesi potranno proseguire nella politica di integrazione energetica che permette l'approvvigionamento di eccedenti in un senso o nell'altro a seconda delle necessità. Nel 2021, si sottolinea, l'Argentina ha esportato in Brasile energia elettrica per un miliardo di dollari, mentre nel 2022 ha venduto gas per 350 milioni di dollari. A sua volta il Brasile, in quest'ultimo anno ha garantito all'Argentina l'approvvigionamento di energia elettrica a prezzi competitivi per un totale di 250 milioni di dollari. "Il memorandum è a beneficio di entrambi i Paesi ed è una dimostrazione dell'impegno del governo in materia di integrazione energetica con i mercati regionali", ha detto Royon. (segue) (Abu)