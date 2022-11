Energia: Brasile e Argentina rinnovano memorandum su interscambio elettrico e del gas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre con l'obiettivo del rafforzamento dell'integrazione energetica bilaterale sono stati avviati al margine del memorandum anche negoziati su investimenti diretti da parte della Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale del Brasile (Bndes) nella costruzione di un gasdotto che permetta il trasporto del gas prodotto nel bacino non convenzionale di Vaca Muerta. In questo senso, si afferma nella nota, "tenendo conto che lo sviluppo delle riserve di gas non convenzionale nel campo di Vaca Muerta nella provincia di Neuquén trasformerà l'Argentina in un esportatore netto di gas, l'opera del gasdotto Nestor Kirchner avrà un impatto, su entrambe le nazioni, più importante della storia e permetterà di realizzare l'integrazione energetica di entrambi i Paesi". Diversi progetti per una possibile integrazione energetica tra i due Paesi di fatto sono stati già stati presentati durante l'ultima Rio Oil & Gas, la più grande fiera del settore degli idrocarburi in America Latina. (segue) (Abu)