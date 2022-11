Energia: Brasile e Argentina rinnovano memorandum su interscambio elettrico e del gas (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono almeno cinque possibili progetti di integrazione che richiedono la costruzione di gasdotti e che hanno diverse fonti di finanziamento e investitori, sia pubblici che privati", aveva affermato a gennaio alla fiera di Rio il governatore della provincia di Neuquen, Omar Gutiérrez. Il governatore della provincia dove si trova la seconda riserva di gas non convenzionale al mondo aveva affermato che Vaca Muerta "ha abbastanza gas per garantire l'autosufficienza dell'Argentina e per soddisfare parte del fabbisogno di paesi come Cile e Brasile". Secondo Gutierrez con l'inizio della costruzione del gasdotto - lungo 583 chilometri la cui prima collegherà il bacino con la rete di gasdotti che serve la provincia di Buenos Aires - "le possibilità di portare il gas di Vaca Muerta anche in Brasile iniziano a diventare realtà". Di fatto la seconda fase della costruzione del nuovo gasdotto collegherà a sua volta le province di Buenos Aires e Santa Fe, con i grandi centri urbani e industriali del nord dell'Argentina prossimi alla frontiera con il Brasile. (Abu)