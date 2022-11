Agroalimentare: Lollobrigida, alcune aziende pagano perché non si parli di carne sintetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sono alcune grandi aziende che pagano perché non si parli di temi legati all’aspetto agroalimentare come la carne sintetica. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida, a “Porta a porta” su Rai1. “Ho visto le immagini di prodotti di carne di produzione sintetica” e queste “sono le grandi criticità per cui alcuni pagano perché non se ne parli”, ha detto Lollobrigida. “La prima certezza deve essere la salute che non viene garantita, checché se ne dica, da questi prodotti”, ha spiegato il ministro. "Non consigliamo ai cittadini di arrivare a questo stato che non crea progresso ma distrugge la nostra civiltà", ha detto il ministro. (Rin)