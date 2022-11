Governo: Cdm approva dl Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi, giovedì 24 novembre 2022, alle ore 18:35 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giorgia Meloni, segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, su proposta del presidente Giorgia Meloni e del ministro della Difesa Guido Crosetto, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere d) ed e), della legge 28 aprile 2022, n. 46. Il testo approvato tiene conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari. Lo riferisce una nota di palazzo Chigi. (Rin)