© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Sapienza accende i riflettori sull'universo femminile, attraverso l'arte, il teatro e il racconto. Il programma delle attività prevede l'inaugurazione di 5 murales dedicati a scrittrici italiane e straniere, realizzati da giovani artiste contemporanee utilizzando vernici che rilasciano ossigeno nell'aria, espressione simbolica del bisogno di respirare libere e del legame intergenerazionale tra le donne alla conquista dei loro diritti. Riflessioni e interventi sul tema della violenza di genere prenderanno avvio dal racconto di storie vere, presentate attraverso uno spettacolo teatrale che sarà portato in scena in Aula Magna e la testimonianza delle stesse protagoniste che hanno vissuto sulla loro pelle gli effetti della violenza subita.- Presentazione del progetto "Roma distretto del contemporaneo". Tra i presenti: Antonella Polimeni, Rettrice de la Sapienza, Orazio Carpenzano, Preside della Facoltà di Architetture de la Sapienza, Alessandra Capuano, direttrice del Dipartimento Architetture e progetto Sapienza università di Roma, Ettore Sequi, segretario generale del Ministero degli Affari esteri e cooperazione internazionale e Miguel Gotor, assessore alla Cultura di Roma Capitale.Roma, Sapienza Università, Facoltà di Architettura, sede di Valle Giulia, via Gramsci, 53 (ore 9) (segue) (Rer)