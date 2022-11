© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - La Asl di Latina ha organizzato una serie di iniziative volte a sensibilizzare la popolazione sulla tematica della violenza sulle donne tra cui l'inaugurazione della “Stanza Codice Rosa Pronto Soccorso” che si terrà: a Terracina alle ore 10 all’ospedale A. Fiorini e a Fondi alle ore 13:30 all’ospedale San Giovanni di Dio.- Il Comitato Pari Opportunità dell'Uici di Roma e Provincia in occasione della giornata contro la violenza sulla donne organizza in incontro di informazione e sensibilizzazione sulla violenza di genere. Presente Dalila Novelli, presidente onoraria dell'Associazione Assolei Onlus.Roma, sede Uici, via Mentana (ore 16) (segue) (Rer)