Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Cerimonia di presentazione del francobollo ordinario dedicato ai magistrati caduti nell'adempimento del dovere e nella lotta alla mafia e al terrorismo.Roma, palazzo Valentini, via Quattro Novembre 119/a (ore 17)- Inaugurazione della mostra d'arte Women for Justice - organizzata dall'imprenditrice culturale e attivista per i diritti delle donne Claudia Conte.Roma, Santa Maria della Pietà (ore 18)- Edoardo Albinati e Francesca d'Aloja, racconteranno il recente viaggio in Afghanistan fatto insieme all'organizzazione umanitaria Intersos, proprio nel giorno in cui ricorrono i 30 anni dalla nascita della Ong italiana.Roma, Palazzo delle Esposizioni, via Milano (ore 18:30) (Rer)