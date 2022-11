Iran: Craxi (FI), forte sensibilità su vicenda, impegno a mantenere alta l'attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rispondo all'appello lanciato da Irene Testa, tesoriere del Partito radicale, in sciopero della fame per sollecitare il governo e il Parlamento italiano ad assumere posizione in difesa del popolo iraniano che sta manifestando il suo desiderio di libertà contro il regime degli Ayatollah, a sostegno delle donne che in quel Paese, con grande coraggio, guidano le proteste e che per questo vengono sottoposte a una dura repressione. La settimana scorsa, durante l'Ufficio di presidenza della commissione Affari esteri e Difesa del Senato, ho proposto la messa a punto di un atto di indirizzo rivolto al governo italiano, un esercizio attraverso il quale esprimere ferma condanna per le azioni di violenza e vicinanza al popolo iraniano. Il testo verrà presto sottoposto all'esame della commissione". Lo rende noto Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e Difesa a palazzo Madama. "Ѐ un primo passo da compiere - aggiunge la parlamentare - che testimonia la mia forte sensibilità sulla vicenda, l'impegno a mantenere alta l'attenzione. Non possiamo lasciare solo il popolo iraniano, non possiamo consentire che la voce della libertà sia repressa nel sangue. Ѐ un impegno che, con tutta evidenza, quando concluso, avrà un impatto forte". (Com)