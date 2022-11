Lazio 2023: D'Amato, Avs è parte centrosinistra a Roma, termovalorizzatore non è da superare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito agli ostacoli posti dall'Alleanza Verdi sinistra (Avs) sul termovalorizzatore a Roma "non è una cosa che dobbiamo superare perché il termovalorizzatore è un'opera come il ponte di Genova, prevista a livello nazionale e il sindaco Gualtieri è il commissario. Mi sembra che queste forze governino a Roma e in tutti i Municipi, per cui sono parte integrante del centrosinistra". Lo ha detto il candidato del Pd alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato, a margine dell'evento "Insieme per il Lazio 2023" dal quartiere generale del Pd romano a via Portonaccio. (Rer)