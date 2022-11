Vaticano: Perlasca, Tirabassi non mi piaceva e Torzi è un truffatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo i colpi di scena che si sono registrati oggi nel processo che tende a far luce sull'utilizzo dei fondi della Segreteria di Stato, è stata la volta del teste numero uno: monsignor Alberto Perlasca. Pochi gli spunti interessanti, Perlasca ha di fatto confermato i suoi verbali e spiegato che "nell'ufficio amministrativo tutto era in mano a Tirabassi". A proposito di quest'ultimo, Perlasca ha chiarito di aver provato a farlo allontanare: "non mi piaceva ed era legato al mio predecessore, io non avevo alcun potere decisionale". Per quanto riguarda il fondo Gof usato per l'operazione Sloave Avenue, monsignor Perlasca ha spiegato che non fu finanziato con l'Obolo di San Pietro: "perché non durava nemmeno un anno". Quindi ha voluto sottolineare che il Palazzo londinese "poteva essere un buon investimento. Era la prima volta che ci aprivamo al settore immobiliare, e il palazzo aveva un potenziale". L'attacco principale lo ha riservato a Torzi definito "truffatore": "con 1000 azioni controllava il palazzo. Io appena l'ho saputo, ho detto che si trattava di una truffa e chi fa una truffa è un truffatore e va denunciato, mentre i più volevano contrattare. Anzi quando ho detto bisognava denunciare Torzi, sono stato messo da parte. E quando ho saputo che Torzi era stato pagato per le 1000 azioni pensai che c'era la prova della truffa. Spero li spendi tutti in farmacia", ha tuonato Perlasca. (Civ)