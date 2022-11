Campania: si scioglie il gruppo in consiglio regionale Insieme per il futuro. Nasce quello di Più Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'inizio dei lavori della seconda sessione del Consiglio regionale della Campania, il presidente Gennaro Oliviero ha annunciato la costituzione del gruppo "Più Europa" composto dai consiglieri Salvatore Aversano e Luigi Cirillo. "Continueremo la nostra azione politica nell'interesse e per il rilancio della Campania e sosterremo l'azione della Giunta e della maggioranza", ha detto il capogruppo Aversano. Sparisce, dunque, il gruppo "insieme per il futuro", facente capo all'ex ministro degli esteri, Luigi Di Maio, che, in precedenza, i due consiglieri avevano costituito, a seguito della scissione interna del M5S, con la vice presidente Valeria Ciarambino, la quale farà parte del gruppo misto. (Ren)