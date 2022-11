Vaticano: Perlasca, mai pensato al suicidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la 37ma udienza del processo che si tiene in Vaticano sull'utilizzo dei fondi della Segreteria di Stato, il Promotore di giustizia Alessandro Diddi ha chiesto a monsignor Perlasca se avesse mai pensato al suicidio, chiaro riferimento alle dichiarazioni del cardinale Becciu. "Ma no era uno sfogo – ha chiarito Perlasca -, la mia camera era perpendicolare su una chiesa, sull'altare e dicevo che se mi fossi buttato sarei stato già pronto per il funerale". Perlasca ha pure riferito che Becciu gli consigliò di andare in terapia da suo fratello che è psicologo. (Civ)