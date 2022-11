Agroalimentare: rincari e lotta al cibo sintetico al centro del 20mo Forum Coldiretti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A causa del caro prezzi più di un italiano su due (52 per cento) ha tagliato il cibo a tavola in quantità o in qualità. È quanto emerge dal primo rapporto Coldiretti/Censis "Gli italiani e il cibo nelle crisi e oltre" presentato in occasione dell'apertura del 20mo Forum internazionale dell'agricoltura e dell'alimentazione a Villa Miani a Roma. Con l'inflazione che ha colpito duramente i prezzi dei beni alimentari al consumo, il 47 per cento degli italiani è stato costretto a tagliare le quantità di cibo acquistato – spiegano Coldiretti/Censis – ma se si considera la fascia di popolazione a basso reddito, la percentuale sale addirittura al 60 per cento, mentre per i redditi alti si scende al 24 per cento. Accanto a chi è stato costretto a mettere meno cibo nel carrello per far quadrare i bilanci familiari, c'è poi un 37 per cento di italiani che ha preferito risparmiare sulla qualità (il 46 per cento nel caso dei bassi redditi, ma appena il 22 per cento per quelli alti). (segue) (Rin)