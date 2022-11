Agroalimentare: rincari e lotta al cibo sintetico al centro del 20mo Forum Coldiretti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le difficoltà delle famiglie si trasferiscono direttamente sulle imprese dove l'aumento dei costi di produzione colpisce duramente l'intera filiera agroalimentare a partire dalle campagne, dove il 13 per cento delle aziende agricole è in una situazione così critica da portare alla cessazione dell'attività, ma il 34 per cento del totale nazionale si trova comunque costretta in questo momento a lavorare in una condizione di reddito negativo per effetto dei rincari”, ha affermato il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, nel sottolineare che "bisogna intervenire subito per contenere i costi di produzione con misure immediate per salvare le aziende agricole e la spesa degli italiani”. Secondo un’analisi della Coldiretti, il cibo è diventato la prima ricchezza dell’Italia per un valore di 580 miliardi di euro nel 2022 nonostante le difficoltà legate alla pandemia e alla crisi energetica scatenata dalla guerra in Ucraina. Il made in Italy a tavola vale oggi quasi un quarto del Pil nazionale e, dal campo alla tavola, vede impegnati 4 milioni di lavoratori in 740 mila aziende agricole, 70 mila industrie alimentari, oltre 330 mila realtà della ristorazione e 230 mila punti vendita al dettaglio. Per Prandini è fondamentale “rendere il cibo e l’agricoltura italiana la più sostenibile e la più distintiva sul mercato nazionale e internazionale”. Con il fondo per la sovranità alimentare nella legge di Bilancio c’è “finalmente la giusta attenzione per uno dei primi settori in termini di Pil”, ha aggiunto il presidente di Coldiretti. (segue) (Rin)