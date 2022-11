Agroalimentare: rincari e lotta al cibo sintetico al centro del 20mo Forum Coldiretti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla legge di Bilancio si è soffermato anche il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, secondo cui il fondo per la sovranità alimentare e il fondo per la ricerca “sono i due elementi che dobbiamo proteggere. Le filiere produttive italiane sono in difficoltà perché nel tempo non si è progettata una strategia che ci permettesse di avere prodotti di qualità a costi meno elevati. L’Italia - ha precisato - deve seminare il suo futuro, riuscire a investire sulla ricerca per garantire la capacità di affrontare la tutela dei nostri prodotti”. Sulla manovra finanziaria “ci aspettiamo un giudizio da parte dell'Europa che sia rispettoso della volontà espressa dagli italiani, ovvero di avere un proprio modello di sviluppo compatibile con l'Unione europea nel quale l'Italia torna ad essere protagonista”, ha rimarcato il ministro, che sul Nutriscore ha evidenziato come “ci sia il tentativo di condizionare il consumatore finale e non di informarlo. Ci battiamo per contrastare questo tipo di modello”. Infine, Lollobrigida ha segnalato che ieri il Consiglio di amministrazione del Crea “ha approvato una delibera che investe sulla ricerca per capire quali sarebbero gli effetti dei prodotti realizzati in laboratorio che tengano conto sì di quello che dicono gli studi scientifici statunitensi, ma anche per verificare se questi prodotti, come dice qualcuno, non fanno male oppure danneggiano i nostri concittadini dal punto di vista della salute”. Sul cibo sintetico ha incentrato il proprio intervento anche il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans: “Non so da dove venga questa fake news, ma non ci sono progetti della Commissione europea in questo ambito”. La qualità, secondo Timmermans, “deve essere sinonimo di sostenibilità. Dobbiamo ricompensare gli agricoltori quando ci danno la possibilità di proteggere l’ambiente”.(segue) (Rin)