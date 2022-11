Agroalimentare: rincari e lotta al cibo sintetico al centro del 20mo Forum Coldiretti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, ha risposto alle critiche sulla legge di Bilancio, facendo presente che nella ristrettezza delle risorse finanziarie “abbiamo fatto tutto quello che era possibile, con la priorità al caro bollette”. Con la manovra, ha ricordato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, “accontentiamo lavoratori, partite iva, pensionati, famiglie, giovani, imprese. C'è il taglio del cuneo fiscale, stiamo lavorando come matti per fare quello che non si fa da anni, ovvero il nuovo codice degli appalti, che servirà a tutte le imprese. Rispetto il parere di tutti, ma essendo al ministero da 32 giorni, sono passati produttivamente. Abbiamo scelto in questa manovra economica di aiutare chi ha di meno”. Salvini ha poi evidenziato che ci sono “troppi cantieri fermi, miliardi a rischio. Conto di salvarne il più possibile. Ci sono progetti finanziati sulla carta ma che non hanno un progetto e non rispetteranno i tempi previsti. Le opere pubbliche del Pnrr dovrebbero essere concluse nel 2026, siamo fine 2022 e la maggioranza di questi cantieri non è neanche partita”. Nei prossimi 15 giorni, ha annunciato il ministro, “avrò l'onere e l'onore di portare all'approvazione del Consiglio dei ministri il nuovo codice degli appalti, che ho dato indicazioni sia il più semplificato, sburocratizzato, veloce e snello possibile”. Su Ita, Salvini conta che “entro la fine dell'anno Ita abbia la soluzione migliore per il futuro del Paese”. Non è mancato un ringraziamento alla Coldiretti “per la battaglia di civiltà che sta facendo in tutta Italia” sul cibo sintetico. (segue) (Rin)