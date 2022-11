Agroalimentare: rincari e lotta al cibo sintetico al centro del 20mo Forum Coldiretti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre nell’ambito del Forum, è stato firmato il primo accordo di collaborazione in ambito logistico per il comparto agroalimentare tra Autostrade per l'Italia e la Coldiretti per la sostenibilità dei trasporti e lo sviluppo di comunità energetiche. “L'autostrada è e rimarrà nel futuro, l'infrastruttura protagonista dello sviluppo economico del nostro paese”, ha affermato Roberto Tomasi, Amministratore delegato di Autostrade per l'Italia. “Soluzione imprescindibile per la mobilità e il trasporto delle merci, è da qui che bisogna partire. Stiamo investendo per lo sviluppo di un'autostrada sempre più green, digitale e sostenibile. Questo accordo costituisce un altro importante passo in avanti nel percorso avviato da Aspi nell'ottica della sostenibilità: un progetto ambizioso ma inderogabile, che porteremo a termine attivando sinergie con le eccellenze del nostro Paese”. I prodotti made in Italy di nuova generazione, secondo il presidente e Amministratore delegato di Philip Morris Italia, Marco Hannappel, “possono portare una catena di valore e di posti di lavoro che generano benessere per il Paese”. Sul marchio italiano ha insistito il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, sottolineando la necessità di “rafforzare l’immaginario italiano nel mondo. Nella nozione di beni culturali dobbiamo includere anche tutte le creazioni dell'agire umano, anche la nostra filiera enogastronomica”. (Rin)