Siria: Nazioni Unite chiedono finanziamenti “salvavita” durante l’inverno

- Le Nazioni Unite hanno chiesto finanziamenti "salvavita" per aiutare sei milioni di persone in Siria a sopravvivere all'inverno, dopo oltre 11 anni di conflitto. È quanto dichiarato da due funzionari dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli aiuti umanitari (Ocha), secondo i quali il 42 per cento della somma per il soccorso di quest’anno è stato richiesto per la Siria. "Questo è il dodicesimo anno di crisi e il dodicesimo inverno di difficoltà per la popolazione siriana", ha dichiarato El Mostafa Benlamlih, coordinatore ad interim dell’Ocha, avvertendo che sei milioni di siriani vivono in condizioni “pericolose” e senza alcun tipo di protezione durante l’inverno. La guerra scoppiata in Siria nel 2011 ha causato la morte di quasi mezzo milioni di persone e attualmente il novanta per cento della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà, secondo i dati dell’Onu.(Lib)