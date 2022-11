Lazio 2023: D'Amato (Pd), chi disconosce esperienza campo largo si assume responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chi, con pretesti, disconosce l'esperienza di governo unitaria nel Lazio, del cosiddetto campo largo, si assume una grande responsabilità. Lo ha detto il candidato del Pd alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato, a margine dell'evento "Insieme per il Lazio 2023" dal quartiere generale del Pd romano a via Portonaccio. "Faccio fatica a capire chi oggi parla di discrimini programmatici o dice che abbiamo anteposto i nomi ai programmi - ha dichiarato D'Amato - . L'esperienza di governo che abbiamo fatto è la nostra base comune, e chi con pretesti disconosce questa esperienza si assume una grande responsabilità. In queste 11 settimane voglio consumare le suole delle scarpe in ogni Comune e difenderò il lavoro che abbiamo fatto anche con il Movimento 5 stelle, il Terzo polo, i Socialisti, i Radicali, il civismo laico e le reti civiche - ha sottolineato D'Amato -. Il lavoro fatto in questi anni appartiene anche al polo rosso-verde e ambientalista e difenderò questa esperienza di governo", ha concluso. (Rer)