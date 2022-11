America Latina: rapporto Cepal, nel 2022 povertà ancora al di sopra del livello pre-pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il susseguirsi di shock esterni unitamente al rallentamento della crescita economica e alla debole ripresa dell'occupazione e l'aumento dell'inflazione aggravano e prolungano la crisi sociale in America Latina e nei Caraibi", ha affermato José Manuel Salazar-Xirinachs, segretario esecutivo della Celac, durante la presentazione del documento. "Non è stato possibile invertire gli impatti della pandemia in termini di povertà e povertà estrema e i paesi affrontano una crisi silenziosa dell'istruzione che colpisce il futuro delle nuove generazioni", ha avvertito Salazar, che ha invitato i paesi a "investire con decisione nell'istruzione e trasformare questa crisi in un'opportunità per trasformare i sistemi educativi". Su quest'ultimo punto il documento avverte che l'America Latina e i Caraibi "hanno subito il confinamento scolastico più lungo a livello internazionale (in media 70 settimane di chiusura delle scuole rispetto alle 41 settimane nel resto del mondo), esacerbando le disuguaglianze preesistenti in termini di accesso, inclusione e qualità". (segue) (Abu)