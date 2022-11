© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le forze del centrosinistra "nessuno ha chiesto le primarie. Io ero disponibile a farle ma non c'è stata richiesta. Mancano 11 settimane e dobbiamo mettere a terra il programma, lavorare e presentarci agli elettori". Lo ha detto il candidato del Pd alla presidenza della Regione Lazio, Alessio D'Amato, a margine dell'evento "Insieme per il Lazio 2023" dal quartiere generale del Pd romano a via Portonaccio. (Rer)