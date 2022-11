Lazio 2023: Baglio (Pd), sostegno D'Amato per far crescere Roma e Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessio D'Amato "è la persona giusta per la sfida delle elezioni per la Regione Lazio, una persona in grado di portare valore, competenza, esperienza, capacità di concretezza, la buona politica espressa in questi anni di governo della Regione". Lo dichiara la capogruppo del Partito democratico in Campidoglio Valeria Baglio. "Oggi avrei dovuto partecipare all'Attivo del Partito democratico a Pietralata, ma l'importanza di discutere la variazione di bilancio in Aula Giulio Cesare non me lo consente. Volevo ugualmente far sentire tutto il nostro sostegno, il sostegno della comunità politica del Partito democratico, al candidato alla presidenza della Regione". (segue) (Com)