Lazio 2023: Baglio (Pd), sostegno D'Amato per far crescere Roma e Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo all'inizio di una corsa emozionante, sicuramente non facile, ma non per questo meno avvincente. Una corsa che ha una leadership di valore. Sosteniamo Alessio D'Amato per portare a compimento progetti e impegni, avviati in Regione e in Comune, e per continuare a dare spazio ai diritti delle persone, a lavoro, cultura, per le famiglie e le imprese. Sfide importanti ci attendono, dai progetti del Pnrr al Giubileo 2025 all'Expo 2030. Dobbiamo lavorare uniti per lo sviluppo e la crescita di Roma e della nostra Regione, guardando al futuro e al bene dei romani", conclude. (Com)