Campania: approvato a maggioranza il documento di economia e finanza regionale 2023-2025 (4)

- "Il Defrc riflette il totale vuoto e il fallimento dell'azione politico amministrativa della Giunta e della sua maggioranza, dalla sanità, all'ambiente, al lavoro, ai trasporti, la Campania è ultima in tutti i campi - ha sottolineato il capogruppo della Lega Severino Nappi - per fortuna adesso abbiamo il nostro Governo nazionale per dare risposte anche a questo nostro territorio che, con il centrosinistra, è andato sempre più a fondo". "Con le mie proposte, accolte nel Defr, si fanno passi avanti sulla sanità e sulle condizioni dei lavoratori e, per questo ritiro i miei emendamenti, in quanto totalmente recepiti, avendo scelto la strada della costruzione a favore della nostra terra", ha detto la Vicepresidente del Consiglio regionale, Valeria Ciarambino. (segue) (Ren)