Spagna: via libera del Congresso a legge di bilancio

- Il Congresso dei deputati spagnolo ha approvato oggi il progetto di bilancio generale dello Stato per il 2023, il terzo della coalizione di governo di Pedro Sanchez. Il testo passerà ora al Senato per il via libera definitivo. Il testo haricevuto il voto favorevole di un numero di deputati compreso tra 186 e 188 in ciascuna delle diverse sezioni, che rappresentano più della metà della Camera (53,86 per cento). Una sola sconfitta in queste sezioni avrebbe significato la bocciatura dell'intero progetto di bilancio. Per superare le votazioni decisive sui suoi conti, il governo ha contato sui voti di Partito socialista operaio spagnolo (120), Unidas Podemos (34), Gruppo Misto-Sinistra repubblicana di Catalogna (13), Partito nazionalista basco (6), Eh-Bildu (5) e altre formazioni minori. (Spm)