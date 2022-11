Energia: Visco, rincaro prezzi gas già prima della guerra in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è vero" che nel 2021 la geopolitica non aveva un riflesso sui prezzi del gas: all'inizio di quell'anno "i prezzi nella zona euro erano sui 20 euro per megawattora, mentre alla fine si avvicinavano ai 100 euro, e nel 2021 non c’era ancora l’invasione ucraina”. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, intervenendo alla prima edizione del “Premio Bancor”, istituito dall'Associazione Guido Carli. “Questo – ha sottolineato – dobbiamo dirlo”. “Il denaro – ha concluso – era creato senza capire che si sarebbe creata dell’inflazione”. (Rin)