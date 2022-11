Energia: Simson, Consiglio Ue ha potere di cambiare proposta su tetto a prezzo del gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dell'Unione europea ha il potere di cambiare le cifre contenute nella proposta della Commissione europea in merito al tetto al prezzo del gas. Lo ha detto la commissaria europea all'Energia, Kadri Simson, nel corso della conferenza finale del Consiglio straordinario Energia di Bruxelles. "Il Consiglio può cambiare ed emendare le proposte della Commissione? Sì, naturalmente è suo diritto farlo", ha detto Simson in risposta alle domande dei cronisti, che chiedevano se, in caso di continuo disaccordo fra gli Stati membri, fosse possibile proporre modifiche sostanziali al meccanismo proposto dalla Commissione Ue, in modo da raggiungere un accordo al prossimo Consiglio straordinario Energia di dicembre. (Beb)